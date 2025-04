I problemi della viabilità: "La sicurezza stradale sarà sempre una priorità"

Organizzato dal gruppo consiliare di minoranza "Viviamo Gallicano", che nel tempo aveva posto diversi quesiti su specifiche criticità presenti su snodi viari della via di Fondovalle, nel suo tratto che interessa lo stesso Comune, l’incontro di lunedì nella sala del Ciaf ha superato le aspettative degli stessi fautori per la concretezza delle risposte arrivate dagli ospiti; il consigliere regionale Mario Puppa e il presidente della provincia, Marcello Pierucci. Presenti, tra gli altri, anche i sindaci di Barga, Caterina Campani, di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, e il consigliere provinciale Pietro Onesti. Il presidente della Provincia, Pierucci, ha dimostrato massima disponibilità all’ascolto delle esigenze del territorio dopo avere ribadito come, nonostante la carenza di risorse generali, la manutenzione e la sicurezza stradale sono e saranno i principali punti fermi del suo mandato. Pierucci ha poi confermato l’esistenza di un progetto per la realizzazione di una rotonda all’altezza del Piazzale Gruppo Valanga-incrocio direzione Mologno, già in fase di sviluppo in accordo con la Regione.

Ha inoltre accolto favorevolmente la richiesta di messa in sicurezza del tratto che collega Gallicano alla stazione di Mologno, prevedendo un progetto di illuminazione, come per il tratto di strada di fronte alla caserma dei carabinieri, impegnandosi ad attivare un pronto dialogo con l’amministrazione. Il consigliere Mario Puppa ha ribadito, a sua volta, l’importanza della viabilità nelle aree montane e l’impegno della Regione a destinare almeno il 30% delle risorse alle aree marginali. Dalla platea si è levata la proposta di potenziare la linea ferroviaria per ridurre il traffico stradale, accolta favorevolmente dallo stesso Puppa, che ha sottolineato l’importanza di lavorare anche sulla cultura dell’utilizzo del trasporto pubblico.

Fiorella Corti