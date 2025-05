I “Giovedì letterari“: "La vera inclusione". L’impegno di Alberigi

Domani sera, alle 21, la rassegna letteraria con il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca e il sostegno della Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo, chiude con il libro "Un uomo, un paese, una valle, Andrea Cosimini racconta Giovanni Alberigi" (2025).

L’incontro si svolgerà nella sala parrocchiale in via Papa Giovanni XXIII a Fornoli. Alla presentazione interverrà anche l’attuale sindaco del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, che ha curato la prefazione. Grafica e impaginazione del libro sono di Caterina Salvi, mentre la stampa è a cura della Tipografia Amaducci di Diecimo.

Dalla rivoluzionaria trasformazione dei vecchi Uffici di Collocamento negli attuali Centri per l’Impiego all’incredibile risposta locale del Volontariato alle numerose crisi contingentali, fino all’introduzione negli Enti pubblici dell’innovativa figura del Garante della Persona Disabile: una storia individuale, quella di Giovanni Alberigi, che si intreccia con quella collettiva, offrendo una chiave di lettura dell’evoluzione di una terra che ha sempre saputo reagire alle difficoltà rimboccandosi le maniche.

Attualmente Alberigi (68 anni), è Disability Manager per Enti del Terzo Settore e Garante della Persona Disabile per l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. In pensione dal 1° maggio 2023, oggi vive a Corsagna, nel Comune di Borgo a Mozzano, con la moglie Emanuela. Insieme hanno avuto tre figli. Andrea Cosimini, 35 anni, vive a Gallicano (LU). Giornalista pubblicista, è editore, direttore responsabile e redattore del quotidiano online La Gazzetta del Serchio. La serata è a ingresso libero. Alla fine è previsto un piccolo rinfresco.

Marco Nicoli