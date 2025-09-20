Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Lucca
Cronaca
20 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
  "Grazie a infermieri. OSS e medici del S.Luca umani e professionali"

“Grazie a infermieri. OSS e medici del S.Luca umani e professionali“

Venerdì scorso sono stata ricoverata all’Ospedale San Luca. Dopo aver passato la notte al pronto soccorso, sono stata trasferita nel reparto di Medicina - Setting B. Voglio ringraziare di cuore tutta l’équipe medica che mi ha assistita. Un grazie speciale ai colleghi infermieri e OSS, veri angeli custodi, che hanno vegliato su di me con attenzione e premura. Un grande ringraziamento anche ai medici Lorenzo De Stefano e Marina Bottari, per la loro empatia, la capacità di ascolto e le cure attente che mi hanno offerto.

Durante il ricovero ho avuto modo di riflettere su quanto siamo fortunati, come Paese, ad avere ancora una sanità pubblica a disposizione. È importante difenderla e fare il possibile affinché questo sistema continui a funzionare e possa garantire l’accesso alle cure a tutte le persone malate. A discapito di ciò che si sente spesso in giro – lamentele del tipo “non funziona nulla”, “la sanità è tutta in malora” — voglio dire con forza che non è vero. La sanità pubblica funziona. È vero, le risorse scarseggiano, mancano assunzioni e investimenti, ma nonostante le difficoltà, il sistema resiste grazie a professionisti altamente qualificati: medici, infermieri e OSS che ogni giorno mettono impegno, competenza e cuore nel loro lavoro. Grazie di cuore.

Alina Cristina Bondor

