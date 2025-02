Giubileo senza barriere. Con Sentieri di Felicità

Il progetto ha avuto il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Altopascio e dell’associazione europea delle vie Francigene. Ultime settimane per entrare a far parte della rete di Joelette&Jubilee, la proposta promossa dall’associazione Sentieri di Felicità Odv, che vuole realizzare una carovana in cammino inclusiva e solidale da Altopascio fino a Roma, lungo il percorso della Via Francigena. Un pellegrinaggio, nell’anno santo del Giubileo, aperto a tutte e a tutti: l’obiettivo è infatti quello di portare un messaggio di libertà e di pace che, metro dopo metro, unisca persone con diverse condizioni fisiche, anche con disabilità, in un viaggio, fisico e spirituale, di speranza e uguaglianza, capace di unire storie ed esperienze da qualsiasi parte del mondo.

Il come lo suggerisce il nome stesso del progetto, che tiene insieme due J: Joelette, ovvero la carrozzina da trekking, che permette a qualsiasi persona con disabilità di fare escursioni con l’aiuto di accompagnatori; Jubilee, il nome per indicare il Giubileo. Per aderire ed entrare a far parte della rete Joelette&Jubilee le associazioni hanno tempo fino al 20 febbraio, scrivendo all’email [email protected]. Chiunque potrà partecipare, sia singoli sia associazioni: ed è proprio a queste che Sentieri di Felicità odv si rivolge in quella che è una vera e propria call to action. Si può anche "adottare" una tappa e organizzare la propria Carovana che si unirà al gruppo". Joelette&Jubilee partirà ufficialmente il prossimo 19 aprile, da Badia Pozzeveri.

M.S.