Il Giro d’Italia arriva in Toscana. Festa sulle strade: si corre la Genova-Lucca

Lucca, 8 maggio 2024 – Folla sulle strade e festa in Toscana: oggi, mercoledì 8 maggio, il Giro d’Italia arriva nel Granducato con la tappa Genova-Lucca. Il percorso, di 178 chilometri, vedrà i corridori affrontare il Passo del Bracco, unica vera asperità di giornata in vista di quello che si preannuncia come un arrivo per velocisti.

La Carovana Rosa transiterà quindi per Borghetto Vara, Ceparana, Luni. Uno spettacolare ingresso in Toscana, quindi Carrara, Capezzano Pianore, la salita del Montemagno e l’arrivo tutto da vivere a Lucca.

Domani, giovedì 9 maggio, la tappa tutta toscana Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme, di 180 chilometri, la sesta. Da Torre del Lago si entra nella provincia di Pisa, quindi Volterra e poi la provincia di Siena, con passaggi anche sullo sterrato. Una sorta di mini-Strade Bianche.

Grande partecipazione di pubblico ed una serie di divieti sulle strade per consentire il passaggio della Carovana.