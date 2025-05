Garfagnana Epic. Ultimi giorni per iscriversi

Ultimi giorni validi per le iscrizioni, che resteranno aperte fino al 26 maggio, all’entusiasmate avventura in mountain bike tra le montagne e i borghi della Garfagnana che ogni anno attira centinaia di appassionati da tutta Europa, "La Garfagnana Epic". Invariata la formula nativa, che la classifica come una "non gara" dal percorso tra i più duri e spettacolari d’Italia, dove a vincere sarà chiunque riuscirà a raggiungere, dopo due giorni di fatica estrema e anche di meraviglia, divertimento e grande convivialità, gli Impianti Sportivi di Gallicano, stesso luogo di partenza della Epic.

Affiancata all’evento "madre", in calendario per l’1 e il 2 Giugno, c’è anche la Garfagnana Epic Kids, rivolta a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, che affronteranno percorsi adatti a loro all’interno del territorio del comune di Gallicano, in partenza il 31 maggio, e la Garfagnana Epic Day, evento sportivo di una giornata. Per i più piccoli iscritti alla Garfagnan Epic Kids è stata organizzata una giornata speciale, all’insegna dello sport, della natura e del divertimento, da vivere in famiglia in perfetto stile EPIC. Al termine di questo evento inaugurale del 31 maggio, agli Impianti Sportivi di Gallicano si terrà un’apericena, organizzata in collaborazione con il Rione Monticello, seguita, per chi vorrà, dalla visione su maxischermo della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Domenica 1° giugno alle 8:30, poi, partiranno ufficialmente la Garfagnana EPIC e la Garfagnana EPIC Day, con quest’ultima che prevede un percorso di 62 km con 2000 m di dislivello da affrontare in un unico giorno.

I due eventi attraverseranno insieme molti borghi della Garfagnana, dove si stanno già organizzando i rinomati punti ristoro curati dalle associazioni locali, e condivideranno il tragitto fino al paese di Roggio, nel comune di Vagli Sotto, per poi dividersi. La Day rientrerà a Gallicano passando per Puglianella, Poggio, Ponte della Villetta, Castelnuovo, Palleroso e Fiattone, mentre la due giorni proseguirà verso Campocatino, Gramolazzo, Carpinelli e Argegna, nel comune di Minucciano, dove è previsto anche il pernottamento. Il lunedì per gli Epici è prevista la sfida più impegnativa, quella "appenninica", con passaggi spettacolari attraverso il Passo del Gatto, Pradarena, Lama di Rio Re, Bargetana, Monte Castellino, Orecchiella e Corfino, per poi concludersi con il rientro trionfale a Gallicano.

Fiorella Corti