Il fumetto su Matteotti arriva al Lucca Comics

Firenze, 28 ottobre 2024 – Un fumetto speciale all'edizione 2024 del Lucca Comics. Il 30 ottobre il fumetto 'Matteotti per noi', creato in occasione dei 100 anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti, sarà presentato alla sala Tobino nel corso di un incontro appositamente creato per ricordare la figura di Matteotti. Il lavoro, realizzato all'interno del progetto Giacomo Matteotti per le scuole e le giovani generazioni, è promosso dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, di cui Valdo Spini è presidente, in collaborazione con l'istituto di istruzione superiore Salvemini-Duca d'Aosta di Firenze, col contributo della presidenza del Consiglio dei ministri e, nello specifico, della struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali. L'evento, moderato da Alessandra Trabucchi, si svolgerà alle ore 11.30: parteciperanno i ragazzi che hanno realizzato il volume. Saranno presenti anche gli autori ed editori di Becco Giallo. 'Matteotti per noi' racconta la vita di Matteotti in 11 fumetti: la biografia illustrata di Matteotti è stata realizzata da tre studenti che fanno parte del gruppo inclusione (Gli) del Salvemini Duca D'Aosta, coordinati dai docenti Amelia Pugliano e Gennaro Di Niola, con la supervisione della professoressa Francesca Tramonti. Gli 11 fumetti scandiscono i momenti salienti della vita di Matteotti e sono tutti accompagnati da didascalie. Tra le vignette è presente il celebre discorso di Matteotti alla Camera (30 maggio 1924) e il rapimento della Lancia Nera. “E' una pubblicazione di cui siamo molto fieri perché è stata realizzata da alunni diversamente abili che hanno saputo cogliere molto bene i momenti salienti della vita di Giacomo Matteotti fino al suo assassinio”, ha detto Spini.