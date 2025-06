Finanza climatica. E futuro della castanicoltura

LUCCAFinanza climatica, investimenti per sviluppo rurale e lancio nazionale degli stati generali della castanicoltura italiana. Si tiene domani dalle 9 alle 13.30 nella Sala del Trono del Palazzo Ducale a Lucca il convegno internazionale “Le nuove sfide ed opportunità dello sviluppo sostenibile sul territorio” con un panel di esperti dall’Italia e dall’Europa, tra i quali rappresentanti della Commissione Europea e del Ministero. L’iniziativa, in co-organizzazione con la Provincia di Lucca, fa parte del progetto “Il Castagno come occasione di sviluppo sostenibile - Ecomuseo diffuso a cielo aperto ‘Terre dei Guardiani’. Il progetto, coordinato dall’Istituto per la documentazione sul Castagno e la ricerca forestale e supportato dalle associazioni Acunia e Castanicoltori della Lucchesia, dalla Società semplice delle Macchie di Cune, è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

L’evento darà informazioni e prospettive su finanziamenti, innovazione, filiere tematiche, turismo sostenibile e nuove soluzioni per i settori pubblico e privato. Finanza climatica, politica agricola comune e italiana, sviluppo rurale, ruolo ed evoluzione delle amministrazioni locali, cooperazione europea e internazionale, certificazioni e sviluppo rurale: Lucca si prepara per i prossimi stati generali della castanicoltura italiana.

La registrazione dei partecipanti ha inizio alle 9; i saluti istituzionali e dei sostenitori Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca saranno alle 9,30. Alle 10 inizia la prima parte, su “Politica agricola comune, internazionalizzazione e competitività: Quali prospettive?”. Intervengono Antonella Frongia, programme officer, Dg Agri, Commissione Europea, su “Politica agricola europea: sviluppo rurale e opportunità”, Alfredo Battistini del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, su “Politiche, innovazione, valorizzazione e competitività internazionale”, Demetrio Innocenti, esperto internazionale (ex Nazioni Unite e Green Climate Fund) su “Climate finance come opportunità e vantaggi per il territorio”.

Alle 10,30 ha inizio la seconda parte su “Valorizzazione, innovazione ed evoluzione dei territori: sfide, sinergie, strumenti”.