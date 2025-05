Festival della Sintesi, date e location

Il Festival della Sintesi festeggia i suoi primi dieci anni e annuncia ufficialmente le date della nuova edizione che si terrà dal 18 al 21 giugno. Anche quest’anno la formula resta quella collaudata e vincente: incontri pomeridiani e appuntamenti serali con protagonisti del panorama nazionale, chiamati a confrontarsi sul concetto di “brevità intelligente” in ambiti come letteratura, poesia, costume, geopolitica, giornalismo, calcio e teologia. Il programma sarà svelato nelle prossime settimane e non mancheranno nomi di rilievo e le curiosità che nel tempo il pubblico ha imparato ad apprezzare.

"Come prima notizia – afferma Alessandro Sesti (nella foto), ideatore e promotore della manifestazione – ci piace annunciarvi la sede. Ci viene concesso, infatti, di inaugurare la chiesa di Sant’Alessandro, dove in queste settimane si stanno concludendo i lavori di restauro che la renderanno pienamente fruibile e permetteranno di affiancare al culto anche un utilizzo come sede di eventi e manifestazioni culturali. Per noi è un onore poter invitare i lucchesi a riscoprire questa chiesa così ricca di storia e suggestioni. Quanto al programma – continua Sesti – tra qualche giorno sveleremo i primi ospiti. Ci saranno interessanti applicazioni di sintesi e brevità nell’anima della manifestazione".