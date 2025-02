Fantozzi e l’ingresso in Gaia: "Per le famiglie sarà un salasso"

"Per i cittadini lucchesi, se non verrà scongiurato la confluenza di Geal in Gaia, è in arrivo una vera e propria stangata economica, a carico di famiglie e imprese": l’allarme lo lancia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che, in una nota, sottolinea come il voto negativo in Regione del Pd alla proroga della concessione per Geal e a questo punto il suo probabile ingresso in Gaia produrrà aumenti delle tariffe almeno del 34 per cento. "Si tratta di numeri addirittura al ribasso – spiega Fantozzi – calcolati sulla relazione rilasciata dall’Autorità Idrica Toscana, nella persona del suo direttore generale nel 2023. Ebbene, il confronto è impietoso e, quello che è ancora più grave, destinato a crescere vista la situazione attuale di Gaia e i 28 milioni che dovrebbe versare per completare l’operazione di passaggio, tutti soldi che oggi non sembrano nella disponibilità di Gaia e che, quindi, dovranno essere tirati fuori da un sensibile aumento delle bollette e da un drastico taglio degli investimenti. Una famiglia monopersonale lucchese , che in Geal pagava il consumo annuale dei servizi idrici 195 euro, andrà a pagare il 24% in più, arrivando a pagarne almeno 242 euro, se non di più per l’effetto che abbiamo detto. Lo stesso vale per le famiglie con componenti maggiori, per giungere a una famiglia composta da 4 membri e una abitazione normale, che vedranno passare le proprie spese dagli attuali 528 euro ad almeno 710, con la solita accortezza della possibilità di una ulteriore crescita, in ogni caso con un già incredibile aumento del 34%". Una rimessa totale per Lucca e i suoi cittadini ricorda Fantozzi che il centrodestra ha provato a impedire.

Fabrizio Vincenti