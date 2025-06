Famiglie numerose e pensionati. Tariffe delle utenze domestiche. Apre il bando per le agevolazioni

Un sostegno alle fasce più deboli della popolazione come pensionati, famiglie numerose o con persone con disabilità, famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o in mobilità. Dal 9 giugno sarà possibile presentare le domande per richiedere agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche dell’anno 2026. Fino al 31 agosto. Scendiamo nel dettaglio. Le agevolazioni tariffarie per pensionati, famiglie numerose e persone con disabilità sono rivolte a destinatari che sono in una delle seguenti condizioni: alloggio abitato da una sola persona ultrasessantenne pensionata, da due o più persone ultrasessantenni di cui almeno una pensionata, da nuclei familiari formati da 5 o più componenti, da nuclei familiari in cui siano presenti persone con disabilità. Il beneficio economico è concesso in base all’attestazione Isee 2025 e, a seconda dei casi, prevede l’esenzione totale del pagamento del servizio di raccolta rifiuti e un contributo massimo di 160 euro, oppure una riduzione del 40% sulle bollette dell’anno 2026 e un contributo massimo fino a 80 euro.

I contributi sono destinati a sostenere i cittadini nel pagamento delle utenze domestiche. L’esenzione o la riduzione per i rifiuti si riferisce al servizio "base" cioè il minimo di sacchetti grigi per il non riciclabile riferiti alla composizione del nucleo familiare. Possono accedere all’esenzione totale e a un contributo massimo di 160 euro i nuclei familiari con una persona ultrasessantenne pensionata con Isee fino a 13.108,48 euro; i nuclei familiari con due o più persone ultrasessantenni di cui almeno una pensionata con Isee fino a 10.189,94 euro; i nuclei familiari numerosi con 5 o più persone con Isee fino a 9.892,87, i nuclei familiari con persona disabile con Isee fino a 10.189,94.

Possono accedere alla riduzione del 40% e a un contributo massimo di 80 euro i nuclei familiari così composti: una persona ultrasessantenne pensionata con Isee da 13.108,49 a 19.200 euro; due o più persone ultrasessantenni di cui almeno una pensionata con Isee da 10.189,95 a 14.200 euro. Le misure anticrisi sono rivolte alle famiglie in cui almeno un componente familiare sia disoccupato da oltre un mese e iscritto al Centro per l’impiego, in mobilità, in Naspi, in CIG straordinari Per informazioni Ufficio Promozione Sociale 0583 428252. "Misure importanti – dichiara l’assessora alle politiche sociali Silvia Sarti - per dare un reale sostegno alle fasce più deboli nel pagare le varie utenze domestiche".

Massimo Stefanini