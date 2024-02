Famiglia evacuata per frana: "Ho visto la terra scendere e arrivare sempre più vicina a noi"

Coreglia Antelminelli (Lucca), 29 febbraio 2024 – Diversi i danni che il forte maltempo, che nella giornata di martedì ha interessato la Valle del Serchio. Una delle situazioni più critiche viene segnalata nella frazione di Tereglio in località Lo Stradone, siamo nel comune di Coreglia Antelminelli, dove un importante movimento di terra è sceso dal versante a monte, abbattendo il muro di protezione di una abitazione sottostante, andando poi a invadere l’area circostante e occupando in parte anche la viabilità a valle.

L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Lucca, partiti dalla sede distaccata di Orto Murato, ha arginato il fenomeno, anche se si è reso necessario evacuare la famiglia che in quella casa viveva. Il sindaco Marco Remaschi ha, infatti, messo in atto il protocollo del caso attivando l’ordinanza di sgombero, in attesa di più puntuali verifiche sulla situazione generale. A raccontare l’accaduto, ancora molto scosso, è Andrea Dinucci che abita con la sua famiglia, moglie e figlio, nella casa sommersa dalla terra. "Posso dire che la situazione è grave, anche se in apparenza la casa non sembrerebbe avere subito danni particolarmente seri - commenta con la speranza di riuscire a fare rientro quanto prima nella sua abitazione -. Aspettiamo altri sopralluoghi e verifiche che possano chiarire meglio le reali condizioni. Abbiamo avuto paura sul momento, ma fortunatamente mi sono accorto subito di quello che stava accadendo, grazie al rumore provocato dai primi sassi in caduta su un pozzo nel retro della casa".

"Ho visto la terra che stava scendendo lentamente verso di noi e abbiamo avuto il tempo di abbandonarla, Ci siamo così allontanati sotto una pioggia incessante, ignorando fino a dove sarebbe arrivata e l’entità del disastro che avrebbe potuto provocare. Dopo avere abbattuto il muro di contenimento, la frana si è appoggiata alla casa e si è praticamente fermata. Purtroppo, ci è impossibile rientrare per motivi di sicurezza e ci siamo trasferiti dia mia madre nonostante ci fosse stata offerta una sistemazione nell’immediato da parte dell’amministrazione comunale. Una collocazione provvisoria che ci auguriamo sia presto superata".

Il comune di Coreglia Antelminelli ha comunicato il proprio impegno per risolvere al meglio e in tempi brevi la situazione critica.

Fiorella Corti