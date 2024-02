La Toscana delle frane: un giorno di pioggia porta smottamenti e strade chiuse

Firenze, 27 febbraio 2024 – E’ bastato un giorno di pioggia e frane e smottamenti hanno fatto di nuovo la loro comparsa sulle strade toscane. Strade solo apparentemente secondarie ma che sono usate ogni giorno da migliaia di persone per gli spostamenti. Creando non poco disagio.

La maggior parte di questi eventi si è verificata nel nord della regione, in particolare in Lunigiana, ma episodi compaiono un po’ ovunque nelle zone in cui è piovuto di più.

Frane che ripropongono in maniera urgente il tema del dissesto idrogeologico, problema che resta di difficile soluzione nonostante le istituzioni investano energie finanziarie anche notevoli. Ma ecco le principali frane della giornata di martedì 27 febbraio, giorno di allerta arancione.

Podenzana (Massa Carrara)

Nel comune di Podenzana due frani interrompono due provinciali. La frana più importante è quella sulla strada provinciale 13, nella zona della frazione di Montedivalli, in località Boschetto. La provinciale è interrotta I detriti hanno invaso l’asfalto. Il Comune riferisce che interverrà con somma urgenza per ripristinare il prima possibile la viabilità. L’altra provinciale bloccata è la 20 in località Croce. Anche qui si interverrà con somma urgenza. Le due interruzioni stanno provocando notevoli disagi.

Licciana Nardi (Massa Carrara)

Qui la frana interessa la strada statale 665 del Lagastrello, che conduce al confine con l’Emilia Romagna. La frana è dopo l’abitato di Tavarnelle. Alberi, pietre e fango hanno invaso l’asfalto e provocato l’interruzione totale.

Aulla (Massa Carrara)

Diverse le frane nel territorio comunale di Aulla. Tanti i tecnici al lavoro per il ripristino delle strade interessate. Senso unico alternato sulla statale della Cisa nel tratto Bettola di Caprigliola-Canal del Ri’ per uno smottamento. Il Comune informa che è a senso unico alternato la strada provinciale 13 in direzione Canova di Aulla per una frana. Sono in corso verifiche per altri smottamenti segnalati in località Vaccareccia e Quercia.

Vernio (Prato)

La frana a Vernio

C’è una strada importante chiusa a causa di una frana avvenuta nella giornata di martedì 27 febbraio. Si tratta della regionale 325 nei pressi della località Pusignara. Fango e detriti hanno invaso la strada. La Provincia, d’intesa con i vigili del fuoco, ha chiuso il tratto. Dopo i primi interventi, nella giornata di mercoledì 28 febbraio “sarà effettuato un nuovo sopralluogo per valutare l'entità del movimento franoso e saranno individuate le misure necessarie per mettere in sicurezza la circolazione stradale. Inoltre, deve essere ancora completata la rimozione del materiale franoso dalla carreggiata. Desta particolare preoccupazione il rischio di crollo dei grossi massi”.

Sammommé (Pistoia)

Una frana blocca la strada che da Pistoia porta alla frazione di Sammommé, che si trova a circa 500 metri di altitudine. La frana è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì. Anche in questo caso fango, detriti e arbusti hanno invaso la carreggiata. La strada è interrotta e transennata circa un chilometro prima della frana. Sammommé è ora raggiungibile solo attraverso la strada statale Porrettana.