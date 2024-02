Maltempo in Toscana, notte di allerta: pioggia forte e fiumi ingrossati

Firenze, 27 febbraio 2024 – Notte difficile quella tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio a causa della forte ondata di maltempo che attraversa la Toscana. Maltempo annunciato da una allerta arancione diramata per un giorno intero martedì 27 (dalla mezzanotte alla mezzanotte) per rischio idrogeologico. Tutto a causa della forte pioggia prevista in particolare su tutta la fascia costiera.

Scuole chiuse in Toscana, ecco dove

Pioggia forte

E le previsioni sono state purtroppo rispettate. Proprio dalla mezzanotte una pioggia fortissima, incessante, ha tormentato per tutta la notte le province di Livorno, Lucca e Pisa. Il presidente della Regione Giani segnala che “87 mm di pioggia sono caduti a Marina di Pisa, 81 mm a Livorno, 81 mm di pioggia caduti a Mulazzo (MS), 75 mm a Pieve di Compito, Capannori”.

Fiumi

"L’Ombrone pistoiese – specifica Giani sui suoi social network – ha raggiunto il primo livello di guardia a Pontelungo (PT). In aumento anche il bacino del Serchio con Ozzeri, Contesora e Freddana al primo livello. Il Tora a Collesalvetti è al secondo livello di guardia a 3,2 metri, in aumento anche il Fine a Castellina Marittima che ha quasi raggiunto il secondo livello”. Una situazione che è sotto stretto monitoraggio.