Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione: dove e quando

Firenze, 26 febbraio 2024 – Adesso il maltempo in Toscana inizia a preoccupare. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per martedì 27 febbraio 2024 una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico valida per gran parte della regione. Gialla nelle zone centro-orientali.

L’allerta arancione è valida per tutto il giorno di martedì 27 febbraio.

Allerta arancione per rischio idrogeologico, dove

Queste le province interessate dall’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico:

Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Grosseto, Siena, Firenze, Prato.

Allerta arancione per rischio idraulico, dove

Allerta arancione anche per rischio idraulico nelle province già colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso: Firenze, Prato e Pistoia.