Meteo, allerta gialla lunedì 26 febbraio su Toscana occidentale, costa e Arcipelago

Firenze, 25 febbraio 2024 – La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico dalle ore 16 di domani lunedì 26 febbraio fino a mezzanotte su Toscana occidentale, costa e Arcipelago. Lo rende noto il governatore Eugenio GIani sui social: le precipitazioni potranno anche assumere carattere temporalesco. Attese abbondanti piogge in particolare su Lunigiana, Garfagnana, Apuane e litorale settentrionale. Domani prevista poi neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri, successivamente è atteso un rapido innalzamento della quota, la neve che cadrà solo sulle cime più alte