Villa distrutta nell’esplosione, continuano le ricerche della donna

Molazzana (Lucca), 24 dicembre 2024 – Vigili del fuoco sempre al lavoro per le ricerche della donna di 52 anni, Kai En Chang, originaria di Taiwan, dispersa in seguito all'esplosione della villetta di Eglio di Molazzana (Lucca), avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi. Rinvenuto invece nella giornata del 22 dicembre il marito 68enne della donna, Seetoh Kwok Meng, 68 anni, di Singapore.

Già da ieri i soccorritori, dopo aver rimosso tutte le macerie, hanno iniziato a cercare nei boschi circostanti con l'ausilio dei droni e dei cani molecolari. La procura di Lucca ha aperto un fascicolo per disastro colposo e duplice omicidio colposo. Disposto anche il sequestro dell'area. Prevista poi la nomina di un consulente tecnico per stabilire esattamente le cause dell'esplosione che sarebbe riconducile a una perdita di gpl.