Esplosione nella villetta a Molazzana, proseguono le ricerche della donna

Molazzana (Lucca), 23 dicembre 2024 – Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche della donna di 52 anni, originaria di Taiwan, che risulta ancora dispersa nell’esplosione della villetta a Molazzana, piccolo comune della Garfagnana, avvenuta nella notte tra sabato e domenica.

Le immagini della villetta distrutta (Foto Borghesi)

I soccorritori hanno lavorato senza sosta per rimuovere le macerie dell’abitazione nella quale vivevano i due coniugi orientali. I soccorritori hanno rimosso quasi tutte le macerie nella speranza che potesse essere sepolta dai detriti ma ancora viva. Ieri mattina intorno alle 11 era stato ritrovato il corpo dell'uomo di 68 anni di Singapore con il quale alcuni anni fa aveva acquistato la casa, sventrata probabilmente dopo una fuga di gas e nella quale, stando agli accertamenti, si trovava al momento della deflagrazione.

"Rimane da rimuovere una piccola porzione di tetto - ha spiegato questa mattina il sindaco di Molazzana Andrea Talani -: i soccorritori stanno decidendo come operare per spostare gli ultimi pezzi di cemento".

Seetoh Kwok Meng, 68 anni, ex manager del settore auto in pensione originario di Singapore, e Chang Kai En, la donna dispersa, sarebbero rientrati in casa poco prima dell’esplosione dopo avere trascorso la serata in un ristorante di Castelnuovo di Garfagnana in compagnia di amici. Il boato dell’esplosione è stato avvertito a chilometri di distanza.

I due erano molto conosciuti in zona a apprezzati dai compaesani per la loro cordialità e per la cura che dedicavano alla proprietà, dopo averla acquistata negli anni precedenti la pandemia e vista la loro abitudine di trascorrervi lunghi periodi di ferie sia in estate sia in inverno.