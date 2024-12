Villetta esplosa, un consulente per chiarire le cause. La comunità è sotto choc

Lucca, 24 dicembre 2024 – La Procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo e duplice omicidio colposo. Il pm Antonio Mariotti, che ha sequestrato tutta l’area, ha anche chiesto l’intervento dei cani molecolari per estendere le ricerche alle zone limitrofe alla villetta esplosa. Il magistrato presto nominerà un consulente tecnico per stabilire esattamente le cause della tragica esplosione di gpl che richiama da vicino altre due recenti tragedie, quella di Torre del 27 ottobre 2022 e soprattutto quella di Montecarlo del 15 aprile 2023.

Seetoh Kwok Meng e la moglie Kai En Chang

Intanto c’è una comunità in lutto e sommersa dal dolore, quella dei piccoli borghi di Eglio e Sassi dopo il ritrovamento del corpo di Seetoh Kwok Meng e la disperata ricerca di quello della moglie Kai En Chang. Insieme a loro ci sono le amicizie che la coppia aveva costruito in Italia e ritrovavano nel lunghi periodi che passavano nella loro casa dei sogni. A ricordarli e a vivere momenti di grande apprensione per le ricerche in corso c’è anche Chiara Bechelli, vicesindaco e assessore del comune di Castelnuovo di Garfagnana, che li aveva conosciuti appena arrivati in Italia, subito prima della decisione di vivere lunghi periodi in quel di Molazzana, tramite amici comuni e li incontrava di frequente.

"Li avevo incontrati proprio sabato sera e ci eravamo salutati con entusiasmo, caratteristica che li contraddistingueva, come il sorriso gioioso sempre presente - racconta Chiara con la giusta riluttanza dettata dalla tragicità del momento -. Quando mi ha raggiunto la terribile notizia non ci potevo credere. Ho subito verificato se potessero essere altrove, sperando tanto, ma quando il sindaco Andrea Talani mi ha confermato che la loro auto era di fianco all’abitazione, ho avvertito tutto il peso dell’immensa tragedia che si era appena consumata. Sono attualmente in continuo contatto con ta famiglia di Kai En, in attesa di comunicare loro ulteriori notizie, con un grande peso sul cuore”.