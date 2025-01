Morto l’imprenditore Edilio Stefani, addio al presidente del gruppo Sofidel dei Rotoloni Regina

Lucca, 30 gennaio 2024 – Edilio Stefani, presidente del gruppo Sofidel, è moto nella mattinata del 30 gennaio, in seguito a un malore improvviso che lo ha colpito mentre era a casa. Il gruppo Sofidel produce carta per uso igienico e domestico con diversi marchi tra cui il più noto è Regina. Edilio era il figlio di Emi, fondatore con Giuseppe Lazzareschi di Sofidel. Stefani avrebbe compiuto 65 anni domani, il 31 gennaio.

“Un lutto tremendo per tutte le persone del gruppo Sofidel che esprimono il loro profondo dolore per questa perdita, stringendosi intorno alla famiglia Stefani tutta”, si legge in una nota della società che ha sede a Porcari (Lucca).

Cordoglio anche da parte del sindaco di Lucca, Mario Pardini, che in una nota scrive: “Apprendo con grande dolore dell’improvvisa scomparsa di Edilio Stefani, socio e presidente del Consiglio di amministrazione di Sofidel, carica ricoperta dal 2021. Era il figlio di Emi, fondatore con Giuseppe Lazzareschi della multinazionale al settimo posto come produttore mondiale e secondo in Europa nel settore del tissue. Con la sua morte il nostro territorio perde una figura di riferimento del mondo imprenditoriale. Alla famiglia vanno le mie condoglianze più sincere e personali.

Il gruppo Sofidel, fondato nel 1966, è presente in 12 Paesi europei e negli Stati Uniti, con oltre 9 mila dipendenti e una capacità produttiva di 1.852.000 tonnellate all'anno (questi numeri includono l'acquisizione di ST Paper e di CLW Tissue nel 2024). Nel 2023, il fatturato consolidato netto è stato di 3.129 milioni di euro.

Edilio Stefani, nato a Lucca il 31 gennaio 1960, dopo aver terminato i suoi studi tecnici commerciali, nel 1980, giovanissimo, entra nell'organico dell'azienda affiancando il padre e cofondatore Emi Stefani, scomparso tre anni fa. Aveva fatto il suo esordio nel gruppo nello stabilimento Fine Paper a Porcari, oggi Soffass Via Leccio, dove aveva affinato le conoscenze nel campo della produzione e della trasformazione della carta.

Sono gli anni, si spiega, «che porteranno Sofidel ad acquisire la leadership nazionale e ad avviare un processo di internazionalizzazione prima in Europa e poi, in anni più recenti (2012), negli Stati Uniti». Fino al dicembre 2008 aveva ricoperto la carica di direttore generale Soffass Via Leccio; dal gennaio 2009 poi era diventato business development director e technical supervisor del Gruppo. A marzo 2021 aveva assunto la carica di presidente.