Porcari non dimentica Emi Stefani. A lui intitolato un viale principale

Pronto a partire il cantiere per la riqualificazione di viale Marconi a Porcari, un’opera pubblica che trasformerà l’ingresso alla piazza principale del paese in un’icona contemporanea di sostenibilità grazie alla visione dell’architetto belga Michel Boucquillon e alla generosità della famiglia del cofondatore di Sofidel Emi Stefani, scomparso nel 2022. La realizzazione del progetto, voluto dall’amministrazione comunale per valorizzare il centro cittadino, sarà infatti sostenuta da una cospicua donazione in memoria di Emi Stefani, Cavaliere del lavoro al quale il consiglio comunale di Porcari aveva conferito, nel 2010, le Chiavi d’oro della città riconoscendone il contributo allo sviluppo economico e sociale del paese. La famiglia, composta dalla vedova Primetta e dai figli Edilio e Paola, ha deciso di onorare il nome di Emi Stefani attraverso un gesto che restituisce a Porcari l’amore che lui stesso gli ha dedicato. Così il sindaco, Leonardo Fornaciari: “La scelta della famiglia Stefani testimonia il legame profondo di Emi, e di Sofidel, con Porcari. Grande è la nostra gratitudine e il nostro rispetto verso quest’uomo che con saggezza e lungimiranza ha traguardato l’azienda del tissue verso obiettivi sempre più ambiziosi e responsabili. Per questo il Comune di Porcari, che è la casa della nostra comunità, intende intitolare il viale riqualificato a Emi Stefani. Il progetto unirà così innovazione e memoria, due anime che conferiranno all’opera personalità e cuore”.

“Sofidel è cresciuta qui e nostro padre ha sempre voluto che il cuore dell’azienda rimanesse a Porcari – dicono Edilio e Paola Stefani – creando opportunità di lavoro e sviluppo per il territorio. L’azienda fondata da nostro padre, e dal suo amico Giuseppe Lazzareschi nel 1966, è in ottima salute e in continua espansione internazionale: ma le radici sono a Porcari ed è da qui che trae nutrimento questo robusto albero che oggi conta 9000 persone impiegate in Europa e Stati Uniti”.

L’intervento prevede la rimozione dei pini e la loro sostituzione con nuovi alberi, il rifacimento della pavimentazione e l’installazione di un sistema di illuminazione all’avanguardia che trasformeranno il viale in un accesso moderno e accogliente al centro del paese migliorando la fruibilità dello spazio pubblico.