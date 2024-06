Lucca, Dustin Hoffman in centro: svelate alcune scene

Lucca, 26 giugno 2024 – Non ha resistito neanche un giorno. Appena tornato in città, ieri Dustin Hoffman è subito andato in giro per il centro insieme alla moglie e alla guardia del corpo. Un look semplice, bianco e nero, e la voglia di riassaporare Lucca, facendo tappa nei luoghi già scoperti fin dai primi ciak del film di Peter Greenaway: quindi pranzo all’Oste di Lucca in via Fillungo (dove era già stato 2-3 volte) poi pit stop alla gelateria Veneta di via Beccheria dove ha preso il suo “solito“ cioccolato fondente tranquillamente seduto in un angolo della gelateria.

Il ritorno di una parte del cast era stata appena ufficializzata ieri pomeriggio in Sala degli Specchi dall’assessore al turismo Remo Santini insieme al produttore Philip Lee e a Enrique Drescher- producer investitor svizzero. Da oggi per una settimana la troupe sarà di nuovo in azione in città – un’ottantina di persone, circa la metà rispetto alla prima incursione– per completare o mettere a punto alcune scene del film che, è stato detto in occasione della conferenza stampa, stanno supportando anche una decina di imprenditori locali. Oltre a Dustin Hoffman da oggi sarà di nuovo in città Sofia Boutella. Ai cronisti ieri in assoluta anteprima sono state mostrare alcune scene del film – che avrà un costo di 20 milioni di euro – che mostrano la città in tutta la sua bellezza e forse ancora di più. Le “torri“ sono protagoniste, ma tutte riprese del drone sui tetti di Lucca, le chiese, attraverso i campanili, sugli spalti, nella magica luce del tramonto, catturano tutta la magia, sono ipnotiche. Non è ancora confermato il titolo, “Lucca Mortis“ resta in ballo, mentre Philip Lee ha annunciato ufficialmente che un’anteprima del film sarà a Lucca.

Dustin Hoffman all’Oste di Lucca

“Tante belle notizie legate a questo felice ritorno della troupe in città – ha sottolineato l’assessore Santini – . Siamo molto soddisfatti: quando a Lucca ormai non ci credeva più nessuno, questa straordinaria produzione con un cast stellare ha preso il volo. Personalmente mi piacerebbe che il titolo andasse a includere Lucca, sarebbe un importante ’sigillo’. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo incredibile progetto, dai macchinisti, alla produzione, il cast, e la città che ha collaborato in perfetta sintonia“. Svelato anche l’autore della suggestiva colonna sonora protagonista assoluta di alcune scene: il compositore Luca D’Alberto.

Per questa settimana sono previste riprese in studio e riprese in esterna, con diverse zone della città che saranno via via interessate: da piazza Antelminelli a piazza San Salvatore, da via Guinigi a piazzale Arrigoni. In particolare oggi le riprese saranno negli interni all’ex manifattura di via Filzi. Domani in piazzale Arrigoni con divieto di sosta dalle 8 alle 12 anche in Corso Garibaldi, dal 165 al 42. Dalle 12.30 alle 16 il set si sposterà sulle Mura (Baluardo S. Croce) con sosta dei veicoli tecnici in via Cimitero (tra il parco e Porta S. Donato). Il pomeriggio cover set all’ex Manifattura via Filzi dove resteranno anche il 28 e 29.

Le scene clou saranno il primo luglio dalle 10 alle 12 in via del Battistero (senza chiusura), sarà invece chiusa piazza Antelminelli e via delle Trombe dall’ingresso alle Poste. In piazza S. Michele sempre lunedì primo luglio riprese con il drone dalle 14 alle 17. Il 2 luglio si girerà in piazza San Salvatore alla fontana dalle 15 alle 19. Divieto di sosta in via Santa Giustina e deviazione della navetta da piazza San Salvatore, compresa la rimozioe di bici e rastrelliere dalle 16 alle 20. Dalle 21 all’una di notte il set si troverà in via Guinigi. Dustin Hoffman si “concederà“ anche un bagno nella fontana di piazza Antelminelli, citazione felliniana. “Il nostro intento – ha detto ieri il produttore Philip Lee – è quello di far risultare Lucca al meglio“. Le premesse ci sono tutte.