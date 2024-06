Il ritorno di Dustin Hoffman a Lucca, farà il bagno nella fontana di piazza Antelminelli

Lucca, 22 giugno 2024 – Anche un suggestivo tuffo nella fontana di Piazza Antelminelli nei nuovi ciak che Dustin Hoffman tornerà a girare a Lucca a partire da mercoledì prossimo fino, pare, al due di luglio. L’annuncio di un felice ritorno in città del cast stellare di “Lucca Mortis“ (ancora titolo ipotetico) c’era già stato, ma condito da mille incognite. Invece adesso pare proprio tutto confermato, al punto che ieri in Comune si è riunita la conferenza dei servizi comunale, coordinata dall’assessore al turismo Remo Santini, per vagliare gli aspetti logistici della calata in città della troupe hollywoodiana: sono emerse alcune prescrizioni ma ci sarebbe già un via libera pressoché ufficiale.

Dunque Dustin Hoffman concede il bis alla nostra città, e con lui anche la “figlia“ (nelle scene), l’attrice Sofia Boutella mentre sarebbe in forse il ritorno della protagonista del film,Helen Hunt. Dunque il film sarà ancor più ad alto tasso di lucchesità, con nuove scene da catturare. Il drone volerà, per le riprese, sopra piazza San Michele, in via dei Fossi e anche, al tramonte, sulle Mura vicino al Baluardo Santa Croce. Altri ciak da catturare con questa seconda calata della troupe saranno in via del Battistero, in piazzale Arrigoni, in piazza San Salvatore, in via Guinigi.

E, appunto, in piazza Antelminelli, accanto alla Cattedrale di San Martino, dove Dustin Hoffman si concederà un “bagno“ liberatorio. Il film è ambientato tra Lucca e New York, la trama si articola sui fili di una ricerca delle origini, della famiglia (italiana appunto), e dei tanti perchè che affollano la mente umana. Alcune tra le scene “americane“ saranno in realtà riprodotte all’interno del capannone in via Filzi proprio nei giorni in cui il cast sarà di nuovo in città. E’ confermato che il film sarà nelle sale nel 2025, parteciperà a Festival Internazionali, e, con tutta probabilità, concederà una generosa anteprima Lucca.

Sulla rampa di lancio anche i 6 episodi della Fiction Rai che sarà ambientata a Lucca a fine anno. Il Comune aveva già siglato l’accordo con la società Anele. La sceneggiatura della fiction è ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò, che vedono protagonista un ispettore alle prese con la soluzione di una serie di casi legati ad infortuni sul lavoro.

Le parti letterarie sono state invece elaborate da Salvatore De Mola (sceneggiatore di film e fi ction come Commissario Montalbano, Imma Tataranni, Rex, Makari), Andrea Valagussa (sceneggiatore di film e serie tv tra le quali Don Matteo e Distretto di Polizia), Gloria Giorgianni (amministratrice delegata di Anele), Emanuela Rizzuto (autrice e story editor) e Paola Randi (Tito e gli alieni con Valerio Mastrandrea, la Befana vien di notte con Monica Bellucci e Alessandro Haber). Anche questo è un significativo ritorno per la città visto che le ultime serie tv girate a Lucca risalgono addirittura agli anni Novanta, quando furono protagonisti all’ombra dell’arborato cerchio Edwige Fenech e Ray Lovelock in Delitti privati ed Eros Pagni ne Il Mastino con Eros Pagni.

Dovrebbe essere l’attore Lino Guanciale, invece, il protagonista dell’altra Fiction Rai in “scaletta“ che trae ispirazione dal romanzo “Le libere donne di Magliano“ ambientata negli anni Quaranta.