Dialoghi in superficie. Cresti intervista Caruso

L’Associazione Musicalia APS presenta il secondo appuntamento della stagione del progetto Dialoghi in Superficie, un evento unico in cui l’artista Giusy Caruso (nella foto) ci guiderà alla scoperta dei nuovi linguaggi musicale, grazie alla presentazione del suo libro “La ricerca artistica musicale. Linguaggi e metodi”.

Una serata unica, tra performance musicale d’avanguardia e riflessione teorica, in compagnia di una delle più originali e visionarie figure della scena musicale internazionale. Mercoledì 10 luglio alle ore 21, nello straordinario scenario del giardino del Convictus (via della Zecca,41), Giusy Caruso sarà protagonista dalla presentazione del suo libro “La ricerca artistica musicale. Linguaggi e metodi”. Non una semplice presentazione, ma un evento multiforme: l’artista mostrerà anche le sue esperienze in cui corpo, suono, tecnologia e pensiero si fondono in una nuova forma d’arte. A dialogare con l’autrice e performer sarà il musicologo Renzo Cresti e la partecipazione del direttore della Lim (Libreria Musicale Italiana) Andrea Estero.

Un altro modo di suonare è possibile. Giusy Caruso lo dimostra, sul palco e sulla carta. Pianista classica e performer sperimentale, con una carriera che attraversa i continenti e abbraccia repertori che vanno da Bach alla musica elettroacustica più audace, Giusy Caruso ha fatto della ricerca artistica musicale la propria missione e la propria firma stilistica.