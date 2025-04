Deepti, ex Miss India, diva da milioni di like. “Mi sono innamorata di Lucca, delle Mura e della vostra ospitalità”

Lucca, 30 aprile 2025 – E’ stata Miss India, attrice (ha recitato anche in “Inferno“ con Tom Hanks) e oggi è un’influencer capace di muovere un milione di fedelissimi su Facebook e mezzo milione su Instagram e quasi 300mila iscritti al suo canale YouTube Travel with Deepti Bhatnagar dove racconta con garbo e allegria i suoi viaggi nel mondo. La notizia è che Deepti Bhatnagar ha fatto tappa a Lucca dove si è trattenuta con il marito e il figlio per tre giorni, stamani saluterà la città. Ad accoglierla ufficialmente è stato l’assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santini, che ha accompagnato l’ospite in un itinerario alla scoperta delle eccellenze della città.

“La prima cosa che mi ha colpito di Lucca sono state le Mura, grandi, fantastiche – ha detto ieri incontrando i cronisti –. Ma anche piazza Anfiteatro è bellissima, come, più semplicemente, il gusto delle vostre case. Questa città mi ha fatto desiderare di venire a viverci“. Ieri è salita anche sulla Torre Guinigi dove ha potuto apprezzare il panorama e la particolarità degli alberi in vetta al monumento. Ma con Fausto Borella non si è negata una degustazione di alcuni oli lucchesi tra i più pregiati. “Mai avrei potuto immaginare quanta profondità c’è nel tema e nella scelta di un olio – ha detto –, un prodotto della vostra terra che mi ha conquistato".

“Mi sono letteralmente innamorata di Lucca e dell’ospitalità dei suoi abitanti”, ha aggiunto la celebre influencer, produttrice e volto storico dei travel show della televisione indiana, pubblicando numerosi contenuti sui suoi canali social, con immagini e storie dedicate alle bellezze del territorio. Deepti Bhatnagar ha ringraziato lo storico albergo La Luna che l’ha ospitata.

“Questa visita – ha dichiarato l’assessore Remo Santini – rappresenta un’opportunità importante per promuovere la nostra città su mercati turistici emergenti e di alto livello come quello indiano. La presenza di una figura così autorevole, innamorata della nostra città, può contribuire a rafforzare il posizionamento di Lucca come meta ideale non solo per il turismo culturale, ma anche per eventi esclusivi come i matrimoni internazionali. Ringraziamo Ivano Fucci e Hotel La Luna per aver collaborato con l’amministrazione nell’ambito di questa iniziativa”. E in effetti siamo già inseriti nella rosa delle location per un matrimonio indiano da “mille e una notte“ con centinaia di invitati e personaggi illustri.