Corteo per il XXV Aprile. La sinistra va in piazza

Le strade sono pronte a colorarsi di tricolori in attesta dell’80esimo anniversario della Liberazione ed oggi, come allora, la stessa bandiera, alleggerita dall’ingombrante stemma reale, è sinonimo di speranza e democrazia. Mai come adesso, mentre la memoria storica diretta si perde consumata dallo scorrere del tempo, è importante ricordare che il 25 aprile non è soltanto una data da studiare sui banchi di scuola, ma un simbolo attuale che ci continua a parlare di resistenza e coraggio.

In occasione della Festa della Liberazione, Società Popolare di Mutuo Soccorso G. Garibaldi, Alternativa Libertaria, Potere al Popolo Lucca, Rifondazione Comunista Lucca, Giovani Comunisti Lucca, Confederazione Cobas Lucca, Biblioteca Popolare di San Concordio, Popolare Trebesto e Collettivo Rossa Primavera, attraverseranno in corteo il centro storico per rendere omaggio ai luoghi storici della Resistenza lucchese.

"In questo 25 aprile vogliamo rilanciare il significato della lotta partigiana e lo spirito che accompagnava i resistenti di allora per un mondo migliore. Eredi delle giovani e dei giovani di un tempo, vogliamo parlare di tutti coloro che resistono anche oggi, in ogni modo: vogliamo parlare di chi apre spazi di socialità e di alternativa, testimonianza che un mondo fondato si valori di uguaglianza, solidarietà e accoglienza è già realtà; vogliamo parlare di chi si difende e resiste sul posto di lavoro, di chi lotta per il diritto alla casa, la sanità, la scuola e per un salario dignitoso; vogliamo parlare di chi resiste alla violenza di genere e lotta per la giustizia ambientale e i riconoscimenti delle nuove cittadinanze. Vogliamo dire che resistere oggi significa innanzitutto non cedere all’impotenza, significa creare collettività per riconoscerci nell’antifascismo delle lotte che portiamo avanti tutto l’anno - dichiarano le associazioni e i partiti proponenti la manifestazione".

Il corteo prenderà il via da piazza San Michele alle 9.30, seguirà un pranzo popolare dalle ore 13 alla Casa del Popolo in via dei Paoli 22 a Verciano per la quale è gradita la prenotazione al 3407047868 o 3407757221. A seguire musica e attività per bambini con passeggiata e lettura su donne e uomini della Resistenza e volo degli aquiloni costruiti dai bambini e le bambine della Casa del Popolo.

Andrea Falaschi