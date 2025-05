Confronto sulle sfide e sulle opportunità delle nuove generazioni

“Oggi 9 maggio è il giorno della Festa dell’Europa e rivolgo ai giovani, alle nuove generazioni, l’appello di continuare a costruire relazioni e ponti, creando un tessuto attraverso il quale crescere e connettersi perché ci aspettano sempre nuove sfide. Ai giovani spetta il compito di esplorare ciò che è sconosciuto, testare i propri limiti e una delle nuove sfide con cui dovranno inevitabilmente confrontarsi sarà quello del rapporto con l’Intelligenza Artificiale”.

Con queste parole Kata Tüttő, presidente del Comitato europeo delle Regioni, si è rivolta alle numerose scolaresche presenti venerdì al Cinema Astra, a Lucca, dove la Provincia di Lucca ha organizzato la consueta iniziativa con le scuole del territorio in occasione della Festa dell’Europa. Un appuntamento promosso nell’ambito del più articolato progetto “Nice to meet Eu” elaborato per creare un rapporto sinergico tra giovani ed Europa.

La giornata, introdotta da Paolo Benedetti, dirigente del Servizio Organi istituzionali e servizi al cittadino della Provincia, ha visto l’intervento di Luca Menesini in qualità di rappresentante del Comitato europeo delle Regioni. Menesini ha ricordato alla platea il suo impegno in Erasmus da studente universitario e si è rivolto agli studenti citando la dichiarazione di Schuman del 1950, punto di partenza del processo d’integrazione europea. “L’Ue è molto di più dell’Unione di 27 paesi – ha detto – E’ soprattutto un veicolo di opportunità e di crescita per le Nazioni che vi aderiscono e in questo contesto i giovani di oggi hanno un ruolo determinante per disegnare nuove strade e ulteriori occasioni di sviluppo”.

Gli interventi hanno preceduto la proiezione del film “L’appartamento spagnolo” e l’intervento di Lia Chiara Miccichè, ambasciatrice di Erasmus+ Eda, che ha illustrato le opportunità per i giovani in Europa.