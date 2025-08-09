"Concerto alla finestra". Una magica serata tra i vicoli. Barga e la musica “regalata“

Un evento musicale così lo trovate solo a Barga e questo la dice lunga sulla civiltà e la sensibilità culturale, artistica e musicale di questa cittadina. E’ il "Concerto alla finestra", un’idea nata nel 2020 - durate la prima difficile estate in compagnia del covid - dalle bmenti di due musicisti molto legati a Barga, il Duo Mariella Baiocchi e Arturo Pivato, moglie e marito, barghigiana lei, veneto lui, ma legati a Barga - dove trascorrono ogni anno le vacanze estive da San Donà di Piave - dal medesimo amore. Musicisti affermati in Italia e non solo: Mariella che ha suonato con il celebre violinista Carlo Garfias: Arturo esibitosi anche con Norbert Brainin, primo volino del prestigioso e storico Quartetto Amadeus.

La loro musica da anni, tutti i pomeriggi, si ode distintamente dalle finestre aperte del palazzo Baiocchi in piazza Galletto, ma da quell’anno ai due è venuta l’idea di rendere quella "musica dalla finestra", l’ingrediente principe di un concerto. Il Duo così suona a quattro mani a casa propria e dalla finestra escono melodie che coinvolgono emotivamente chi ascolta, seduto, in religioso silenzio, nella sottostante piazza Galletto. Il tutto alla maniera del settecento veneziano... "coea carega", cioè portandosi la sedia da casa; allora per spostarsi tra i campielli; adesso per fermarsi in piazza Galletto… In quella estate di cinque anni fa era assolutamente necessario fare così, per limitare in qualche modo i contagi, ma da allora quel concerto è divenuto un appuntamento fisso dell’estate barghigiana e quest’anno forse si è avuto anche il record di presenze di pubblico, assiepato sulle sedie portate da casa in Piazza Galletto, ma anche in piedi lungo le attigue via di Borgo e via della Fontana.

"Maestri… e che musica sia!" il titolo di questa edizione del concerto aperto da "Legenden" op.59 di Dvorak e da un estratto dei "Pieces Romantiques" op 55 della Chaminade, doveroso omaggio al "femminino" che caratterizza da molto tempo i programmi del Duo. Poi alcuni brani tratti dalla ‘Cavalleria Rusticana di Mascagni, nell’ottantesimo della morte e per finire le Danze Spagnole e Polacche di Moszkowki (nel centenario della morte). Alla fine applausi a non finire, come tutti gli anni, per il duo Pivato-Baiocchi; con la riconoscenza di tutto il pubblico per rendere per una sera d’estate Barga ancora più bella e viva.

Luca Galeotti