“Con viale Cavour si completa la rete della mobilità sicura“

“Con la conclusione dei lavori in viale Cavour si completa la rete della mobilità sicura, a piedi e in bici, che l’Amministrazione Pardini ha concepito. Una dimostrazione con i fatti dell’impegno profuso per garantire sicurezza e decoro”. A dirlo sono i capigruppo di maggioranza in consiglio comunale, che commentano così la recente inaugurazione del nuovo collegamento ciclopedonale, dotato di punti led, che unisce la stazione al sottopasso di San Concordio. “Un cantiere appena terminato – si spiega – che rappresenta l’ultimo lotto del progetto più ampio volto al rinnovamento dei marciapiedi tra viale Carlo Del Prete angolo via Barsanti e Matteucci e via Tinivella, insieme al perimetro di piazza Curtatone. Il che si traduce in percorsi più belli, sicuri ed efficienti per residenti e visitatori”.

“L’attenzione verso il decoro del territorio si riconosce anche dai dettagli – sottolineano i capigruppo di maggioranza in consiglio – . Adesso stiamo monitorando la problematica dettata dalle deiezioni degli uccelli proprio nel tratto di viale Cavour, per raggiungere la soluzione più idonea, qualora il piano delle potature previsto si rivelasse insufficiente”. Sono giorni di cantieri attivi in città. Mentre si attende la fine di quello Geal avviato da qualche settimana in piazza Santa Maria, prende corpo l’intervento per la nuova rotatoria a Salicchi, proseguono i lavori per la nuova piazza Napoleone e per il sottopasso della Stazione. Lavori in corso anche per ripristinare il verde (a clessidra) sugli spalti del Balilla e ancora attese per la passerella sul fiume detta Ponte della Musica, ancora impraticabile. Intanto prosegue anche il cantiere per le nuove barriere sulle Mura che stanno spuntato in diversi tratti tra cui via dei Fossi e nella zona del Caffè delle Mura.

L.S.