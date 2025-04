"Il 25 aprile 2025, 80 anni dalla liberazione dal fascismo. 80 anni dall’affermazione che non c’è libertà senza giustizia, e non c’è giustizia senza uguaglianza. 80 anni dalla nascita di Anpi. E non c’è impresa più audace, in un mondo in disgregazione, che unire con la bandiera dell’Antifascismo, tutte le anime della democrazia. Anpi lo afferma da sempre: non c’è possibilità di un mondo migliore, se non si garantisce il rispetto e lo scambio delle idee più diverse, di donne e di uomini che ripudiano il crimine del fascismo, quello della guerra, dei genocidi in atto sulla martoriata terra, e quelli della devastazione dell’ambiente. Il crimine dello sfruttamento e dei morti sul lavoro".

"In Anpi si incontrano tutte le anime del nuovo mondo che abbiamo creato, e tutte le aspirazioni di quello che vogliamo realizzare. Anpi è la casa delle donne e degli uomini miti, ed è la casa dei più ardenti ribelli. Di coloro che, impazienti, azzardano nuove idee, e di coloro che temono di perdere il lavoro, anche solo ad esprimersi. Anpi ha la convinzione che la democrazia non deve perdere neppure una di queste anime. Neppure uno solo dei colori di cui è formata la luce del futuro degli uomini e delle donne. Perché e’ della luce del pluralismo e dell’impegno democratico che abbiamo bisogno oggi: per cacciare le nubi nere e tetre del risorgente fascismo. Perché è di fascismo che si tratta: nuove sembianze, vecchia anima nera".

"Di fronte alla manipolazione del pensiero, il silenzio è inaccettabile. E’ insopportabile. Tutti i colori della democrazia si incontreranno a Lucca, per la Festa della Liberazione e dell’Anpi, in piazza San Michele, loggiato pretorio, a partire dalle 16. Musica e interventi di uomini liberi. Perché solo uniti si fa festa. E’ aperto il tesseramento a tutti coloro che si oppongono al conformismo imperante. Distinti, ma uguali tra loro, sempre solidali, sono tutti gli Antifascisti".

Romano ZipoliniPresidente dell’AnpiSezione di Lucca