Check up al grande cedro di Barga. Prime operazione tecniche sullo stato salute dell’albero

Il Comune ha effettuato ieri alcune prove per valutare lo stato di salute del Cedro, presumibilmente della qualità Cedro dell’Atlante, che si trova proprio nel cuore di Barga Giardino, al crocevia tra via Roma e la strada provinciale 7 e che rappresenta da più di un secolo un vero e proprio simbolo di Barga. Oltre all’operazione cedri di Piazza Pascoli sotto attenzione è anche il secolare cedro che sorge proprio in mezzo alla strada e per il quale, la stessa relazione per lo stato di salute dei cedri della zona del Giardino, presentata tempo fa dall’agronomo incaricato dal Comune di Barga, aveva indicato la necessità di effettuare più indagini.

In particolare è stata effettuata una prova di trazione controllata (pulling test) che è una procedura di valutazione della stabilità di un albero finalizzata a determinarne, con la minore approssimazione possibile, la probabilità di cedimento ipogeo (ribaltamento della zolla radicale) e/o di rottura epigea (rottura del fusto).

E’ stata svolta anche una ispezione riguardante l’impianto radicale. Per le operazioni tecniche di valutazione sul Cedro ci saranno così alcune modifiche e limitazioni del traffico martedì dalle 14 alle 16 in Largo Roma e tratto di Via Roma: da un lato del cedro la strada sarà ristretta e funzionerà a senso unico alternato, mentre dal lato opposto ovvero il lato Piazza Pascoli, la strada sarà completamente chiusa la transito di pedoni ed auto per l’intera durata delle verifiche. In caso di maltempo l’operazione sarà rimandata a data da destinarsi.

Luca Galeotti