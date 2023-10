Cede il terreno mentre è seduto su una panchina: anziano precipita nel dirupo

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 4 ottobre 2023 – Si era seduto su una panchina vicino alla scarpata, ma il terreno ha ceduto. Grossa disavventura per un uomo di 72 anni, portato in salvo dalla squadra del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana e personale Saf (speleo alpino fluviale) della centrale di Lucca. Gli uomini sono intervenuti alle 1,30 in località Metatelli nel comune di Coreglia Antelminelli per recuperare l’anziano, caduto in una scarpata ripida ed impervia.

L’uomo è scivolato per circa 80 metri a causa della piccola frana. E’ rimasto cosciente ed è stato poi portato all’ospedale per i dovuti accertamenti. Per fortuna l’anziano non riportava traumi evidenti.

L' intervento si è concluso alle 3,40.