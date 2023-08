Cane cade in una vecchia cisterna: recuperato dai vigili del fuoco

Arezzo, 18 agosto 2023 - Un intervento molto particolare è avvenuto oggi da parte del personale del Reparto Volo dei vigili del Fuoco di Arezzo. Sono stati chiamati per intervenire oggi, venerdì 18 agosto, con l'elicottero Drago 60 in località Sestino, presso Sasso di Simone.

Si trattava di recuperare un cane che era caduto all'interno di una cisterna di epoca antica in una zona boschiva. Purtroppo per il quattrozampe non c'è stato nulla da fare.

Una volta individuato l'animale, che risultava ormai deceduto, è stato effettuato il recupero tramite tecniche Saf, Speleo Alpino Fluviale, dal personale elisoccorritore.

