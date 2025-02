Cantieri in dirittura d’arrivo. Altri lavori in rampa di lancio

Mentre si attende l’arrivo della primavera, sono in dirittura di arrivo alcuni dei cantieri della città. Primo fra tutti, quello in viale Cavour, dove si è proceduto con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione di una pista ciclopedonale: entro i primi di marzo, tempo permettendo, il cantiere sarà terminato.

Stessa tempistica per un altro cantiere esterno al centro storico, ovvero quello per il marciapiede ciclopedonale in viale Carlo del Prete: i lavori sono ora all’altezza del punto vendita di Euronics, mancano praticamente 200 metri al termine visto che l’opera si riconnetterà con piazza Martiri della Libertà.

Ma per alcuni cantieri che chiudono, eccone altri che aprono. Sempre a breve, tra febbraio e marzo, partiranno i lavori in via Beppe Fenoglio a San Vito, dove verrà riaperta la strada con sbocco sulla via Pesciatina per alleggerire il traffico di via delle Pierone. Tra le opere ormai appaltate, ecco i nuovi marciapiedi nel tratto di viale Castracani che arriva alla rotatoria di San Vito e che contempleranno la pista ciclabile ma anche alcuni posti auto.

Tra i lavori in rampa di lancio anche il parcheggio (lato tribuna) dello stadio di Saltocchio: si tratta di un intervento finanziato con soldi comunali (460mila euro) che l’amministrazione conta però di recuperare attraverso bandi europei per dirottare successivamente l’importo originario verso il nuovo palazzetto dello sport: sarà una struttura d’avanguardia con ricariche elettriche e percorsi pedonali. "Si tratta di opere importanti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani – che riguardano in molti casi le zone periferiche. Abbiamo terminato un percorso lungo di progettazione e confronto con gli altri enti coinvolti per la realizzazione di interventi attesi. A breve si sbloccheranno anche i lavori per il ponte di via delle Lubache dove a causa di un dissesto del terreno si sono prodotti problemi: siamo alla gara, in primavera inizieranno i lavori che contiamo di finire in quattro/cinque mesi. Così siamo a buon punto – conclude l’assessore– per la gara che interessa i lavori al ponte che si trova a Mastiano".

Fabrizio Vincenti