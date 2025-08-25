Cane smarrito torna a casa grazie ai vigili del fuoco: recuperato con l’elicottero, è salvo

Lucca, 25 agosto 2025 – Momenti di apprensione ma anche di sollievo al Parco dell’Orecchiella, dove una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana è intervenuta per soccorrere Ash, un cane disperso da sabato 23 agosto nei pressi della Pania di Corfino, nel comune di Villa Collemandina.

L’animale, avvistato dai vigili del fuoco, si trovava in una zona particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile. Per questo i pompieri hanno inizialmente tentato il recupero tramite tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), ma la conformazione del terreno ha reso impossibile portare a termine l’operazione da terra.

Ash è stato riconsegnato ai proprietari in ottime condizioni di salute

È stato quindi richiesto il supporto dall’alto: sul posto è arrivato l’elicottero Drago, decollato dalla base di Bologna, che ha permesso di raggiungere in sicurezza il cane e completare il delicato intervento di salvataggio.

L’operazione si è conclusa positivamente: il cane è stato tratto in salvo e riconsegnato ai proprietari, che hanno potuto riabbracciarlo dopo giorni di angoscia: “Per fortuna è andata benissimo – hanno scritto sui social –, Ash sta bene e non ha alcuna ferita. Ringrazio tantissimo i vigili del fuoco e grazie infinite a tutti per le condivisioni e il passaparola”.