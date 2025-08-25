Il rompicapo del centrodestra

Il rompicapo del centrodestra
Cane smarrito torna a casa grazie ai vigili del fuoco: recuperato con l'elicottero, è salvo
25 ago 2025
REDAZIONE LUCCA
Cane smarrito torna a casa grazie ai vigili del fuoco: recuperato con l’elicottero, è salvo

Momenti di apprensione ma anche di sollievo al Parco dell’Orecchiella. Ash è stato recuperato e riconsegnato ai proprietari: “Sta bene e non ha alcuna ferita, grazie infinite ai vigili del fuoco”

Ash, il cane recuperato dai vigili del fuoco

Ash, il cane recuperato dai vigili del fuoco

Lucca, 25 agosto 2025 – Momenti di apprensione ma anche di sollievo al Parco dell’Orecchiella, dove una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana è intervenuta per soccorrere Ash, un cane disperso da sabato 23 agosto nei pressi della Pania di Corfino, nel comune di Villa Collemandina.

L’animale, avvistato dai vigili del fuoco, si trovava in una zona particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile. Per questo i pompieri hanno inizialmente tentato il recupero tramite tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), ma la conformazione del terreno ha reso impossibile portare a termine l’operazione da terra.

Ash è stato riconsegnato ai proprietari in ottime condizioni di salute
Ash è stato riconsegnato ai proprietari in ottime condizioni di salute

È stato quindi richiesto il supporto dall’alto: sul posto è arrivato l’elicottero Drago, decollato dalla base di Bologna, che ha permesso di raggiungere in sicurezza il cane e completare il delicato intervento di salvataggio.

L’operazione si è conclusa positivamente: il cane è stato tratto in salvo e riconsegnato ai proprietari, che hanno potuto riabbracciarlo dopo giorni di angoscia: “Per fortuna è andata benissimo – hanno scritto sui social –, Ash sta bene e non ha alcuna ferita. Ringrazio tantissimo i vigili del fuoco e grazie infinite a tutti per le condivisioni e il passaparola”. 

