Cambia la viabilità. Deviate le linee dei bus

Dato l’inizio dei lavori sulla SS 12 con la viabilità modificata cambiano i percorsi del trasporto pubblico locale. La linea E10 in direzione Bagni di Lucca-Lucca sarà regolare fino a Fornoli FS poi SR 445 val Fegana- Ponte di Calavorno-via provinciale Lodovica-Borgo a Mozzano. Riprende il percorso regolare dalla fermata SS12 Socciglia. La linea E10 in direzione Lucca-Bagni di Lucca sarà regolare fino alla fermata SS12 Socciglia poi Borgo a Mozzano-via provinciale Lodovica-Ponte di Calavorno-SR 445 val Fegana. Riprende il percorso regolare dalla fermata Fornoli FS. La linea E70 Barga-Altopascio delle 17.05 non transiterà da Fornoli-Chifenti ma dal Ponte di Calavorno transiterà da via provinciale Lodovica-Borgo a Mozzano. Riprende il percorso regolare dalla fermata SS12 Socciglia.

La linea E71 da e per Corsagna transita da Borgo a Mozzano-via provinciale Lodovica-Ponte di Calavorno-SR 445 val Fegana-Fornoli-Chifenti sia in andata che al ritorno, con le fermate a Chifenti in corrispondenza dell’incrocio tra la strada regionale 445 e la SS 12 del Brennero. Le linee E44 - E45 - E46 - E47 - E48 - E50 subiranno variazioni d’orario. Le corse della E10 in partenza da Bagni di Lucca per Lucca alle 6.55 saranno anticipate alle 6.40 con conseguente anticipo d’orario delle corse provenienti dalle frazioni. Le coincidenze a Bagni di Lucca per le frazioni montane delle 14.55 saranno posticipate alle 15 e la coincidenza non sarà più assicurata con la corsa delle 14 Lucca-Bagni di Lucca ma con quella delle 13:40, che per l’occasione sarà deviata in Sant’Anna.

Gli orari aggiornati sono consultabili sul sito di Autolinee Toscane (https://www.at-bus.it/it/chiusuraSS12brennero). Per quanto riguarda, infine, il trasporto scolastico, tutte le corse per le scuole d’infanzia, primarie e medie sono state mantenute, aggiungendo un mezzo in più per quest’ultime per assicurare agli studenti l’entrata in orario. I mezzi transiteranno dal ponte di Calavorno. Gli orari aggiornati sono consultabili sul sito del Comune.