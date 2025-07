Cento milioni per salvare il comparto moda “La Regione a fianco del settore calzature“

“La Toscana sta intervenendo con investimenti e politiche attive per sostenere il comparto moda. Nella nostra regione il settore delle calzature riceve un importante sostegno grazie ai fondi messi in campo dai bandi regionali: a Segromigno l’assessore Marras sta facendo un grande lavoro di presenza sul territorio”. A dirlo è Valentina Mercanti, consigliera regionale della Toscana, durante l’evento di Segromigno dedicato alle trasformazioni e alle prospettive del settore calzaturiero e della moda, a cui ha partecipato con l’assessore Leonardo Marras.

“Come Regione abbiamo messo a disposizione più di 100 milioni di euro per le imprese toscane – continua Mercanti – grazie a due bandi e un fondo di investimento. L’obiettivo è rilanciare il comparto moda sostenendo progetti green e tecnologici e incentivare progetti congiunti tra imprese delle filiere toscane”.

“Il fondo regionale destinato al settore moda è una grande opportunità per il comparto calzaturiero e per la rete di Segromigno – continua Mercanti –. Un impegno che va ad unirsi alle molte risorse stanziate dalla Regione in provincia, con contributi dedicati agli eventi alluvionali e franosi, al comparto sociosanitario e altro“.