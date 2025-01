Minacce, schiaffi e una testata. Tifo violento: calciatore della Lucchese aggredito da tre ultras in un locale

Lucca, 16 gennaio 2025 – Minacce, una testata, schiaffi. Vergogna a Lucca, dove un calciatore della Lucchese è stato aggredito da tre tifosi, ora indagati a vario titolo per lesioni e minacce e destinatari di tre Daspo, dai tre agli otto anni.

L’episodio risale alla notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio. Poche ore prima la Lucchese era stata sconfitta in casa dalla Spal e al termine del match circa 150 tifosi avevano contestato pesantemente la squadra, con intervento della polizia per placare gli animi.

Più tardi è l’aggressione, avvenuta in un locale pubblico di Borgo Giannotti. Secondo quanto ricostruito, il calciatore della Lucchese, mentre era in compagnia di due amici, è stato aggredito da tre persone con minacce, una testata e degli schiaffi “accusandolo” di scarso attaccamento alla maglia rossonera. Il giocatore ha riportato alcuni giorni di prognosi per una ferita al sopracciglio.

Dopo i preliminari accertamenti dei poliziotti, intervenuti attorno alle 2: 50, le indagini della Digos hanno consentito di identificare i responsabili. Si tratta di un 40enne, che ha colpito il giocatore con una testata (indagato per il reato di lesioni personali, aggravate per aver commesso il fatto a causa di una manifestazione sportiva) e di due 27enni, uno sarebbe il responsabile degli schiaffi, l'altro delle minacce.

Per tutti e tre il questore di Lucca su istruttoria della sezione Misure di prevenzione della Divisione polizia anticrimine, ha adottato il Daspo. Il più pesante è per il tifoso che ha dato la testata, che già aveva collezionato reati da stadio, con richiesta all'autorità giudiziaria della convalida dell'obbligo di firma in questura in occasione delle partite della Lucchese. Per gli altri due, Daspo di tre e due anni. Questi provvedimenti, fa sapere la questura, seguono gli 8 adottati a dicembre, per due aggressioni ad opera degli ultras lucchesi all'esterno dello stadio, e il ferimento di un poliziotto della Digos intervenuto per identificare gli autori, in occasione dell'incontro con il Pescara dello scorso 27 ottobre.