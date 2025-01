Finisce l’era Bulgarella, Lucchese ceduta a una cordata di società lombarde

Lucca, 14 gennaio 2025 – Finisce l’era Bulgarella alla presidenza della Lucchese. La società rossonera infatti, dopo le tante estenuanti voci, è stata ceduta, come riporta un comunicato diramato questo pomeriggio.

“Il Gruppo Bulgarella – si legge nella nota - comunica di aver ceduto il cento per cento delle quote della Lucchese 1905 ad una cordata di società lombarde capitanata dall’Avv. Giuseppe Longo, la sola ad aver dato evidenza concreta di garanzie utili al rispetto delle obbligazioni. I piani iniziali del gruppo erano quelli di fare il salto di categoria entro un arco temporale di 5 anni, ma le condizioni di salute del Presidente Andrea Bulgarella hanno influito sul completamento di questa avventura imprenditoriale e sportiva, con la conseguente rapida cessione societaria. Un impegno che fino ad oggi il Gruppo Bulgarella ha onorato ottemperando a tutte le scadenze economiche previste dalla Lega”.

Nessuno sa chi siano gli imprenditori che hanno rilevato la Lucchese, visto che il nome dell’Avvocato Longo è uscito come una sorpresa nelle ultime ore. Nei giorni scorsi si erano rincorse tante voci su possibili acquirenti, anche già in passato noti, ma questi imprenditori del nord non si erano mai palesati. Adesso però ci sarà da capire chi sono e quali sono le loro reali intenzioni. Una cosa però è certa i proclami dell’ex presidente Bulgarella, sono stati disattesi, per investimenti sbagliati, ma soprattutto per la sua grave situazione di salute.

I tifosi hanno appreso la notizia, un po' come un sospiro di sollievo, ma anche con preoccupazione perché non si conoscono i termini della cessione e la pausa di nuovo burrascoso finale di stagione spaventa tutti. In questo momento sono attese le dichiarazioni della nuova proprietà che a breve deve palesarsi e spiegare quale è il vero progetto per la Lucchese 1905. C’è anche da capire quali saranno le intenzioni per cercare di rifar risalire la squadra anche in classifica e potenziare un organico, che per salvarsi ha assolutamente bisogno di giocatori d’esperienza. Un’altra patata bollente in mano alla nuova società sarà anche la questione del nuovo allenatore. Ma adesso la cosa importante è capire chi si cela dietro all’avvocato Giuseppe Longo e qual è il nuovo progetto, che la tifoseria rossonera si augura finalmente sia ambizioso e destinato a durare nel tempo.