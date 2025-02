Buono scuola del Comune, come ottenerlo

E’ possibile fare richiesta del buono scuola per l’anno scolastico 2024/2025, un contributo a favore di bambini con età compresa fra da 3 e 6 anni che frequentano le scuole d’infanzia paritarie private del territorio comunale. Per accedervi bisogna essere residenti nel comune di Lucca e avere un “Isee - Prestazioni agevolate per i minorenni” non superiore a 30.000 euro.

Il beneficio sarà riconosciuto attraverso una riduzione del costo sostenuto per le rette scolastiche. In particolare, con Isee fino a 17.999 euro, il contributo massimo potrà essere di 100 euro mensili; con Isee da 18.000 a 23.999 euro, sarà al massimo di 50 euro al mese e con Isee da 24.000 a 30.000 euro il contributo sarà al massimo di 30 euro mensili.

Le domande potranno essere presentate fino al 18 febbraio. La richiesta, sottoscritta da un genitore/tutore, dovrà essere compilata in modalità online, collegandosi al portale E civis al seguente indirizzo: https://lucca.ecisvis.it/ e accedendo all’area personale. Si ricorda che è possibile accedere ai servizi online del Comune esclusivamente tramite lo Spid o mediante l’impiego della Carta di Identità Elettronica. L’avviso integrale relativo al buono scuola è reperibile sul sito www.comune.lucca.it.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected], oppure contattare i seguenti numeri telefonici: 0583/442586 e 0583/445711, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; il mercoledì dalle 9 alle 13.