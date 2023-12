Botte e minacce alla moglie: in casa aveva una pistola. Denunciato

Altopascio (Lucca), 30 dicembre 2023 – In casa aveva anche una pistola con le relative munizioni. Un uomo di 36 anni è stato denunciato per maltrattamenti e minacce alla moglie. Le violenze sarebbero andate avanti per quattro anni.

La segnalazione è arrivata ai carabinieri della stazione di Altopascio: a denunciare l’uomo è stata proprio la moglie. Durante la perquisizione è stata trovata nascosta in soffitta una pistola semiautomatica con sei cartucce nel caricatore. Il 36enne è stato quindi denunciato per i reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di arma da fuoco.

La donna si è rivolta ai carabinieri giovedì scorso: ai militari avrebbe raccontato di aver subito percosse, ingiurie e minacce di morte da parte del marito. Insieme ai figli minorenni, è stata portata dai Carabinieri in una struttura protetta, assistita da un centro antiviolenza.