Le donne nel mirino. Minacciava l’ex moglie e continuava a seguirla. Arrestato un 46enne

Aveva l’obbligo di non avvicinarsi alla ex moglie, ma continuava a violare la misura. Per questo lo scorso 26 dicembre è stato arrestato dai Carabinieri un uomo di 46 anni, italiano e residente a Lucca. E’ stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lucca, a seguito del delle reiterate violazioni del divieto di avvicinamento commesse dall’uomo nei confronti dell’ex moglie.

I problemi sono nati dopo la separazione della coppia, avvenuta alla fine del 2022, quando il 46enne aveva iniziato a maltrattare la moglie in vari modi. La tempestava di telefonate e messaggi minacciosi e si presentava davanti casa dell’ex o nel luogo di lavoro di lei, compiendo delle vere e proprio scenate, con l’unico scopo di ottenere dei vantaggi di natura economica. Un comportamento che troppo spesso si verifica da parte di uomi che vengono lasciati, e che stavolta non è rimasto impunito.

Lo scorso 25 agosto, a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri, il Gip del Tribunale di Lucca, ravvisando la pericolosità nei comportamenti dell’uomo, decise di applicargli il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Una misura che avrebbe dovuto mettere un freno a tutto questo, che però non ha minimanete intimorito l’ex marito, che non ha assolutamente abbandonato le sue partiche di violenza e intimidazione. Anzi, solo nelle scorse settimane, il 6 e l’11 dicembre, altre due volte si sarebbero ripetuti gesti intimidatori. In queste situazioni si è avvicinato alla donna, le ha sbarrato la strada, la seguiva mentre lei camminava per le vie della città senza lasciarle tregua e continuava a presentarsi sotto casa e sul posto di lavoro.

Proprio a seguito di questi ultimi comportamenti, il Tribunale di Lucca ha deciso di emettere una nuova ordinanza con la quale sostituiva il divieto di avvicinamento, con la custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Alle ore 19:20 di venerdì scorso, i Militari hanno rintracciato e fermato il 46enne nel centro storico di Lucca, immediatamente dopo che la ex moglie aveva segnalato l’ennesima violazione del divieto di avvicinamento. A quel punto è scattato l’arresto, con i Carabinieri che hanno portsto l’uomo a casa, in regime di arresti domiciliari.

