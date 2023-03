Il grande ritorno di Bob Dylan al Lucca Summer Festival

Bob Dylan in concerto

Lucca, 15 marzo 2023 – Bob Dylan, in Italia per cinque concerti, si esibirà anche Lucca Summer Festival il 6 luglio. Il cantautore premio Nobel di Duluth si esibirà sul palco di piazza Napoleone, che lo vide protagonista nel 1998 del primo concerto della prima edizione di Lucca Summer Festival, dove presenterà dal vivo i brani del suo album “Rough and Rowdy Ways”, pubblicato nel 2020 e descritto da gran parte della critica internazionale come uno dei suoi migliori lavori pubblicati negli ultimi anni.

Dylan sarà infatti in concerto il 3 e 4 luglio al teatro degli Arcimboldi di Milano, il 6 luglio appunto al Lucca Summer Festival, il 7 luglio a Perugia nell'ambito di Umbria Jazz e il 9 luglio a Roma all'Auditorium Parco della Musica. In occasione del tour italiano, oltre ad alcuni dei suoi storici successi, Bob Dylan presenterà brani tratti da "Rough and Rowdy Ways", ultimo suo album pubblicato. La prevendita dei biglietti per i cinque concerti italiani inizierà a partire da sabato 18 marzo.