Bob Dylan al Lucca Summer Festival, cellulari vietati al concerto: tutte le istruzioni

Lucca, 15 marzo 2023 – Niente foto e video al grande concerto di Bob Dylan al Lucca Summer Festival. I cellulari saranno infatti vietati. Lo ha chiesto espressamente l’artista. E dunque ogni ripresa audio, video e fotografica sarà messa al bando. Quindi niente storie su Instagram, foto e video da mandare agli amici e parenti su WhatsApp: il concerto di Boby Dylan al Lucca Summer Festival sarà “phone free”. Ma ecco cosa succederà e tutte le istruzioni per il concerto del grande artista americano.

Cellulari in una custodia

Quando i fan arriveranno il 6 luglio 2023 in piazza Napoleone, dove si terrà il grande appuntamento dopo la prima esibizione del 1998, la compagnia che si occupa di “sequestrare” i cellulari, consegnerà a tutti i presenti una custodia chiusa dove andrà tenuto il telefono per tutta la durata del concerto.

Perché non si potrà usare il telefono

L’artista e il suo staff hanno spiegato che un concerto senza telefoni rende migliore l’esperienza per tutti i presenti. Non è il solo Bob Dylan a lamentare l’utilizzo ossessivo degli smartphone durante i concerti da parte dei fan. Tanti artisti durante le loro performance chiedono di mettere via il telefono e godersi dal vivo l’esperienza del live.

E in caso di emergenza?

In caso di emergenze, si potrà aprire la custodia del telefono in qualsiasi momento – spiegano gli organizzatori – e ci si potrà recare in un’area dedicata e segnalata destinata all’utilizzo dello smartphone.

La data del concerto

Bob Dylan si esibirà al Lucca Summer Festival il 6 luglio 2023. Presenterà dal vivo i brani del suo nuovo album “Rough and Rowdy Ways”.