Biglietti online in esaurimento per “Lucca Bimbi” al Real Collegio

Biglietti online in esaurimento per “Lucca Bimbi”. Cresce l’attesa per questa 9° edizione della manifestazione dedicata ai bambini e alle loro famiglie che si terrà sabato 10 e domenica 11 maggio al Real Collegio di Lucca e che si preannuncia ricca di cambiamenti e novità. Il ventaglio delle offerte quest’anno è davvero variegato per andare incontro ai gusti di tutti: dalla nuova area gonfiabili, alle sale dedicate agli sport, passando per lo spazio sempre apprezzato di “Pompieropoli”, che proporrà il percorso avventura e farà diventare tutti i bambini pompieri per un giorno.

Le novità continuano con l’incredibile avventura del “Viaggio nel Tempo”, una sala in cui si passerà dalla preistoria agli Egizi, fino ad arrivare ai tempi dei Romani, per poi continuare nella sala “VR Dinosaur Experience”, una zona dove poter provare la tecnologia del visore VR e ritrovarsi faccia a faccia con i dinosauri. In mezzo a questo mare di novità non potranno però mancare l’”Area Lego” egli affascinanti giochi artigianali in legno di “C’era una volta il Gioco”. Il grande salone degli spettacoli, propone quest’anno il “Disney Music Collection”, l’omaggio alle sigle della Disney, e il “Gran Ballo delle Principesse”, in una versione inedita e ricca di emozioni.

Diversi saranno i punti “Meet and Greet”, dove i visitatori potranno incontrare e intrattenersi con alcuni dei personaggi della fantasia, da Steve di Minecraft a Biancaneve, da Spiderman a Elsa ed Anna, Stitch e altri. Ampio spazio riservato agli espositori, all’artigianato di qualità e al food, con le eccellenze italiane, quest’anno con anche un punto food “Gluten Free”, certificato per i celiaci.

Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro, ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 2 anni di età, diversamente abili e bambini con 104.