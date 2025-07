La meglio gioventù di Porcari. Dalla laurea in Lettere antiche al dottorato all’Università di Cardiff

Campionessa nella vita. Ottimi voti a scuola, successo nello sport e adesso lo zenith, un dottorato all’estero e un nuovo stimolante lavoro che l’attende. Superare le proprie comfort zone e viaggiare lontani, verso nuove prospettive. E’ la storia di Lisa Scilipoti, 24 anni, di Porcari, che è stata assunta all’Università ad un progetto europeo. Come ricercatrice vincendo il dottorato alla Cardiff University, passando diversi esami tra scritti e orali. Siccome i giovani di oggi spesso vengono additati di poca voglia di soffrire per centrare i propri obiettivi, quello di Lisa rappresenta un grande esempio di impegno, volontà, sacrificio e umiltà, che l’ha portata a questo importantissimo risultato. Il suo percorso scolastico è stato sempre al massimo, fino alla maturità classica conseguita con votazione 100/100. L’università di Pisa con la facoltà di "Lettere Antiche" l’ha vista distinguersi sia nella laurea triennale sia in quella magistrale, diventando dottoressa in filologia e storia dell’antichità, con lode. È stata anche premiata con la medaglia al valore accademico dalla stessa Università di Pisa. Una ragazza che ha anche praticato sport, in particolare la ginnastica artistica.

E anche qui, manco a dirlo, risultati brillanti. Anzi, di più. A 14 anni conquistò il titolo di campionessa nazionale nella specialità del volteggio. Una bella soddisfazione. Successivamente è diventata allenatrice nella "sua" palestra, quella della società Eta--Beta di Lammari, una seconda famiglia. E ora, fra pochi giorni lascerà Porcari, l’Italia, per andare a lavorare a Cardiff, in Galles, all’università, ad un progetto finanziato dall’Unione Europea che coinvolge quattro Paesi: Germania, Cipro, Svezia e Italia con l’università di Salerno. La gioia è immensa per tutta la sua famiglia che esprime così la sua felicità: "Lisa si merita veramente questo traguardo, che non sarà un punto di arrivo ma una partenza per una nuova esperienza ed una nuova vita. Certo, la sua mancanza si sentirà da parte di tutti, le bimbe della palestra, ma soprattutto mancherà a noi – dicono papà Stefano, mamma Stefania Tocchini, la sorella Lara – ma è giusto che Lisa possa cimentarsi in questa esperienza". Una gioia personale per la famiglia ma anche per la stessa comunità di Porcari dove questa ragazza ha vissuto sinora.

Massimo Stefanini