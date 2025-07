“Un patto per il lavoro“. Comune e sindacati pronti a sottoscriverlo

CAPANNORIIstituire un tavolo permanente tra Comune di Capannori e organizzazioni sindacali sui temi del lavoro per giungere a sottoscrivere un ‘Patto per il lavoro’. Questo quanto emerso dall’incontro convocato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, al quale hanno partecipato il sindaco Giordano Del Chiaro, l’assessora alle politiche sociali, Silvia Sarti, Fabrizio Simonetti, segretario generale CGIL provinciale di Lucca, Massimo Bani, segretario CISL Toscana Nord, Michele Folloni segretario UIT-Cisl Toscana Nord, Massimiliano Bindocci della UIL Provincia di Lucca.

Durante l’incontro sono stati affrontati vari temi, legati all’occupazione, alla casa, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla formazione dei giovani e al lavoro femminile. "La questione occupazionale è un tema emergente anche sul nostro territorio, tanto che sempre più persone in cerca di occupazione si rivolgono alla nostra amministrazione – spiega il sindaco, Giordano Del Chiaro –. Per questo abbiamo voluto incontrare le organizzazioni sindacali, che ringrazio per la disponibilità dimostrata, per avviare con loro un percorso di confronto, attraverso l’attivazione di un tavolo di lavoro permanente, per individuare azioni volte a facilitare l’occupazione soprattutto dei giovani, ma non solo, finalizzato a stilare un vero e proprio ‘Patto per il lavoro’. Crediamo infatti che la collaborazione con i sindacati non debba scattare solo quando vi sono vertenze aziendali, ma debba avere un carattere di continuità. Da un primo confronto è emersa la necessità di attivare corsi di formazione finalizzati a soddisfare la richiesta di determinate professionaltà da parte di settori specifici, soprattutto in ambito manifatturiero e quindi ci attiveremo in questo senso".

M.S.