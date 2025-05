“Bene i bagni pubblici, ma pensiano anche a taxi e cartellonistica“

Nuovi bagni pubblici, al Comune arriva il ringraziamento del presidente di Federalberghi Confcommercio Lucca, Pietro Bonino. L’installazione da parte dell’amministrazione comunale di due nuovi bagni pubblici di ultima generazione nei pressi di Porta Santa Maria e Porta San Pietro incontro il favore di una delle categorie che da più tempo avevano sottolineato la necessità di dotare la città di nuovi servizi igienici visto il numero crescente di visitatori.

"Siamo contenti – afferma Bonino – che dopo le nostre richieste inoltrate anche a mezzo stampa, a seguito dell’entrata in vigore poche settimane fa dei nuovi aumenti della tassa di soggiorno, qualcosa si sia mosso sul piano dei servizi ai turisti. Doveroso dunque un ringraziamento all’assessore Remo Santini per aver ascoltato le nostre istanze. Quello dei bagni pubblici rappresenta un primo, concreto passo nella direzione da noi auspicata".

I due nuovi bagni pubblici automatizzati sono dotati delle più moderne tecnologie per garantire comfort, accessibilità e igiene e il loro posizionamento sperimentale sta incontrando il gradimento dei turisti che, insieme ai lucchesi, possono utilizzare anche i bagni di Porta Elisa nel centro di accoglienza riaperto insieme a Lucca Plus.

Per Federalberghi, c’è ancora però da risolvere un’altra emergenza, quella del servizio taxi da più parti ritenuto inadeguato per la città. "Certamente le cose da fare restano molte – aggiunge Bonino – a partire dalla nuova cartellonistica per proseguire con il miglioramento del servizio taxi. Settore, quest’ultimo, per il quale l’amministrazione ha annunciato uno studio che invitiamo a svolgere tenendo conto dei dati attuali, con diverse centinaia di nuove attività ricettive emerse nel 2025 dopo l’introduzione obbligatoria del Cin. La strada da percorrere è quindi ancora lunga, ma siamo fiduciosi sulla volontà dimostrata dall’amministrazione comunale e in particolar modo dall’assessore Santini".