Un anno di indagini: sequestrate oltre 600 banconote false a Lucca nel 2023

Lucca, 10 gennaio 2024 – Il falso monetario è un fenomeno che danneggia l’economia e le aziende. Nell’arco dell’anno 2023 la Guardia di Finanza di Lucca ha sequestrato un ammontare di banconote false che arriva fino a 33.000 euro. Tra le 670 banconote false sequestrate quelle con taglio da 50 euro (329 esemplari, per un valore di 16.450 euro) sono le più scambiate, seguite da quelle da 20 euro (204, per un corrispondente valore pari a 4.080 euro), da 100 euro (111 biglietti, per un corrispondente valore pari a 11.100 euro), da 10 euro (20 biglietti, per un corrispondente valore pari a 200 euro), e anche, con 1 solo pezzo, da 200 euro e 2 da 500 euro.

I Comuni maggiormente interessati sono risultati quelli in Versilia e nella Piana di Lucca. Le banconote oggetto del sequestro sono riconducibili per lo più a quelle spese presso i centri commerciali ed esercizi della grande distribuzione ed anche nei vari supermercati locali della provincia. I finanzieri hanno poi approfondito il fenomeno per valutare se questi episodi potevano essere riconducibili anche ad alcuni episodi di criminalità che sono avvenuti nella zona.