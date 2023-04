Firenze, minorenni tentano l'acquisto con banconote false

Firenze, 21 aprile 2023 - Hanno provato ad acquistare merce su una bancarella con denaro falso ma il venditore si è accorto dell’inganno. Non contenti sono tornati il giorno successivo probabilmente per un nuovo tentativo ma sono stati fermati dalla polizia municipale. Si tratta di due minorenni italiani residenti in due comuni della provincia. L’episodio risale a ieri mattina. Intorno alle 11 una pattuglia del reparto della Zona Centrale, è stata avvicinata in piazza del Duomo da un commerciante ambulante. L’uomo ha raccontato agli agenti che il giorno precedente due giovani avevano tentato un acquisto presso la sua bancarella utilizzando banconote false (si era accorto dell’inganno e non erano riusciti nel loro scopo) e li aveva appena aggirarsi di nuovo in zona con fare sospetto. Grazie all’accurata descrizione fornita dal commerciante, gli agenti hanno fermato dopo pochi minuti in via Martelli i due ragazzi che sono stati trovati in possesso di 100 euro in banconote da 20 contraffatte. I due, minorenni italiani di sedici anni, saranno denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze per il reato di uso e detenzione di banconote contraffatte. La polizia municipale ha proceduto inoltre al sequestro del denaro falso e all’affidamento dei minori ai genitori.

Nic.Gra.